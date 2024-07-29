Видео: годовалый сын Карена Хачанова рассмеялся после подачи отца

Годовалый сын Карена Хачанова посетил тренировку отца. Мальчик по имени Микаэль не смог сдержать эмоций после того, как увидел подачу своего папы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором сын Карена Хачанова смеётся над подачей своего отца.

У Карена Хачанова и его супруги Вероники Шкляревой двое сыновей: Давид, 2019 года рождения, и Микаэль, родившийся в июле 2023 года.

В данный момент Хачанов готовится к старту на турнире категории ATP-500 в столице США Вашингтоне. 21-я ракетка мира во втором круге соревнований встретится с победителем матча Адам Уолтон (Австралия, 95-я ракетка мира) – квалифаер/лаки-лузер. Также в соревнованиях примут участие российские теннисисты Андрей Рублёв и Аслан Карацев.