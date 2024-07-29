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Видео: годовалый сын Карена Хачанова рассмеялся после подачи отца

Видео: годовалый сын Карена Хачанова рассмеялся после подачи отца
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Годовалый сын Карена Хачанова посетил тренировку отца. Мальчик по имени Микаэль не смог сдержать эмоций после того, как увидел подачу своего папы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором сын Карена Хачанова смеётся над подачей своего отца.

У Карена Хачанова и его супруги Вероники Шкляревой двое сыновей: Давид, 2019 года рождения, и Микаэль, родившийся в июле 2023 года.

В данный момент Хачанов готовится к старту на турнире категории ATP-500 в столице США Вашингтоне. 21-я ракетка мира во втором круге соревнований встретится с победителем матча Адам Уолтон (Австралия, 95-я ракетка мира) – квалифаер/лаки-лузер. Также в соревнованиях примут участие российские теннисисты Андрей Рублёв и Аслан Карацев.

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