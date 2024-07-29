Рейтинг АТР, 29 июля: Рублёв вернулся на восьмое место, Берреттини уже 40-й

Пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на одну строчку по итогам выступления на грунтовом турнире категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). Он сместил норвежского теннисиста Каспера Рууда с восьмого места в рейтинге.
Карен Хачанов также переместился на одну позицию вверх и теперь находится на 21-й строчке. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятом месте.
Заметного прогресса добились победители турниров категории ATP-250 в Умаге и Кицбюэле Франсиско Серундоло и Маттео Берреттини соответственно. Аргентинский теннисист поднялся с 37-го места на 26-е, итальянец отыграл 10 мест и занимает 40-ю строчку. Всего две недели назад он занимал 82-е место в рейтинге ATP.
Лидером является итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает серб Новак Джокович, третьим идёт испанец Карлос Алькарас.
Обновлённый рейтинг АТР от 29 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6845.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525.
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4185.
7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105.
8 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3885.
9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3880.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3770.
21 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1830…
64 (62). Павел Котов (Россия) — 814…
66 (67). Роман Сафиуллин (Россия) — 785…
102 (107). Аслан Карацев (Россия) — 605.