Рейтинг АТР, 29 июля: Рублёв вернулся на восьмое место, Берреттини уже 40-й

Пресс-служба ATP опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на одну строчку по итогам выступления на грунтовом турнире категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). Он сместил норвежского теннисиста Каспера Рууда с восьмого места в рейтинге.

Карен Хачанов также переместился на одну позицию вверх и теперь находится на 21-й строчке. Лучшим российским теннисистом по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятом месте.

Заметного прогресса добились победители турниров категории ATP-250 в Умаге и Кицбюэле Франсиско Серундоло и Маттео Берреттини соответственно. Аргентинский теннисист поднялся с 37-го места на 26-е, итальянец отыграл 10 мест и занимает 40-ю строчку. Всего две недели назад он занимал 82-е место в рейтинге ATP.

Лидером является итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает серб Новак Джокович, третьим идёт испанец Карлос Алькарас.

Обновлённый рейтинг АТР от 29 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6845.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525.

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4185.

7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105.

8 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3885.

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3880.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3770.

21 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1830…

64 (62). Павел Котов (Россия) — 814…

66 (67). Роман Сафиуллин (Россия) — 785…

102 (107). Аслан Карацев (Россия) — 605.