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Ван — Шнайдер: россиянка отдала первый сет в матче Олимпиады-2024

Ван — Шнайдер: россиянка отдала первый сет в матче Олимпиады-2024
Диана Шнайдер
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24-я ракетка мира Диана Шнайдер отдала первый сет в матче второго круга Олимпийских игр — 2024 своей сопернице из Китая Сиюй Ван. Счёт — 3:6.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Сиюй Ван
52
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Диана Шнайдер
24
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

К этому моменту Шнайдер удалось реализовать один брейк-пойнт и выполнить одну подачу навылет. Её соперница не выполнила ни одного эйса, но допустила две двойные ошибки.

На Олимпийских играх в Париже случилось второе очное противостояние теннисисток в истории. Ранее в матче второго круга хардового турнира в Гуанчжоу (Китай) сильнее оказалась Сиюй Ван. Она одолела Шнайдер со счётом 6:4, 7:5.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. На соревнования были допущены 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Накануне турнир в мужском одиночном разряде покинул Павел Котов. Он проиграл своему сопернику из Швейцарии Стэну Вавринке.

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