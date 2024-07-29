«Постараемся, чтобы этот день стал особенным». Надаль — о матче с Джоковичем на ОИ

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче с сербом Новаком Джоковичем во втором круге соревнований на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Обычно мы с ним играем в финальных раундах, но это Олимпийские игры, и, без сомнения, важен каждый матч. Я пока не знаю, какой уровень смогу продемонстрировать, постараюсь сделать всё возможное, чтобы действительно создать Новаку проблемы.

Пока неясно, что произойдёт, но я нахожусь в хорошем расположении духа, и мы с ним постараемся сделать всё возможное, чтобы этот день стал особенным», — приводит слова Надаля Tennis Infinity со ссылкой на RNE.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).