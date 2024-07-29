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Екатерина Александрова и Елена Веснина уступили в первом круге Олимпиады в паре

Екатерина Александрова и Елена Веснина уступили в первом круге Олимпиады в паре
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Российский дуэт в составе Екатерины Александровой и Елены Весниной проиграл в первом круге парного турнира на Олимпийских играх в Париже (Франция). Россиянки уступили дуэту из Чехии — Каролине Муховой и Линде Носковой со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 10:6.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Е. Александрова Е. Веснина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 0 6
2 		7 7 1 10
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова

Матч продолжался 1 час 46 минут. В рамках встречи россиянки выполнили три подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету чешек шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

Для Екатерины Александровой и Елены Весниной Олимпийские игры завершились. Во втором круге Олимпиады-2024 Мухова и Носкова сыграют с первыми сеяными американскими теннисистками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.

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