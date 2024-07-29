Екатерина Александрова и Елена Веснина уступили в первом круге Олимпиады в паре

Российский дуэт в составе Екатерины Александровой и Елены Весниной проиграл в первом круге парного турнира на Олимпийских играх в Париже (Франция). Россиянки уступили дуэту из Чехии — Каролине Муховой и Линде Носковой со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 10:6.

Матч продолжался 1 час 46 минут. В рамках встречи россиянки выполнили три подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету чешек шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

Для Екатерины Александровой и Елены Весниной Олимпийские игры завершились. Во втором круге Олимпиады-2024 Мухова и Носкова сыграют с первыми сеяными американскими теннисистками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.