Екатерина Александрова и Елена Веснина уступили в первом круге Олимпиады в паре
Поделиться
Российский дуэт в составе Екатерины Александровой и Елены Весниной проиграл в первом круге парного турнира на Олимпийских играх в Париже (Франция). Россиянки уступили дуэту из Чехии — Каролине Муховой и Линде Носковой со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 10:6.
Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:05 МСК
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Е. Александрова Е. Веснина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|0 6
|
|7 7
|1 10
Каролина Мухова
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова
Матч продолжался 1 час 46 минут. В рамках встречи россиянки выполнили три подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету чешек шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.
Для Екатерины Александровой и Елены Весниной Олимпийские игры завершились. Во втором круге Олимпиады-2024 Мухова и Носкова сыграют с первыми сеяными американскими теннисистками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.
Комментарии
- 29 июля 2024
-
15:07
-
15:03
-
15:01
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:40
-
14:40
-
14:36
-
14:28
-
14:27
-
14:21
-
13:54
-
13:45
-
12:44
-
11:58
-
11:30
-
11:15
-
11:14
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:47
-
10:15
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:56
-
09:30
-
09:17
-
09:15
-
09:10
-
08:40
-
08:30
-
08:30