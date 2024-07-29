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Ига Свёнтек одержала разгромную победу над хозяйкой корта во втором круге Олимпиады-2024

Ига Свёнтек одержала разгромную победу над хозяйкой корта во втором круге Олимпиады-2024
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Завершился матч второго круга женского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала уверенную победу над 59-м номером рейтинга WTA француженкой Диан Парри — 6:1, 6:1.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Диан Парри
59
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Польская теннисистка два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). Французская теннисистка не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В 1/8 финала олимпийского турнира Свёнтек сыграет с представительницей Китая Сиюй Ван, одержавшей во втором круге победу над россиянкой Дианой Шнайдер — 6:3, 6:1.

Олимпиада-2024, теннис: турнирная сетка (ж)
Олимпиада-2024, теннис: календарь (ж)
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