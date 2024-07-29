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Александр Бублик и Александр Недовесов проиграли на старте Олимпиады-2024 в паре

Александр Бублик и Александр Недовесов проиграли на старте Олимпиады-2024 в паре
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Теннисисты из Казахстана Александр Бублик и Александр Недовесов завершили выступление в парном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Они уступили бразильскому дуэту Тьяго Уайлд/Тьяго Монтейро со счётом 4:6, 4:6 в первом круге.

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
Тьяго Монтейро
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Уайлд Т. Монтейро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
Александр Недовесов
Казахстан
Александр Недовесов
А. Бублик А. Недовесов

В одиночном разряде на Олимпиаде-2024 Бублик также проиграл в первом круге. Его обыграл американский теннисист Тейлор Фритц со счётом 6:4, 6:4. Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа, будут разыграны медали в пяти разрядах.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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