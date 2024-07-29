Александр Бублик и Александр Недовесов проиграли на старте Олимпиады-2024 в паре

Теннисисты из Казахстана Александр Бублик и Александр Недовесов завершили выступление в парном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Они уступили бразильскому дуэту Тьяго Уайлд/Тьяго Монтейро со счётом 4:6, 4:6 в первом круге.

В одиночном разряде на Олимпиаде-2024 Бублик также проиграл в первом круге. Его обыграл американский теннисист Тейлор Фритц со счётом 6:4, 6:4. Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа, будут разыграны медали в пяти разрядах.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.