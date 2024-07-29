Чемпионка Уимблдона Крейчикова вышла в третий круг Олимпиады-2024

10-я ракетка мира Барбора Крейчикова вышла в третий круг Олимпийских игр в Париже (Франция). Во втором раунде она уверенно обыграла китаянку Синьюй Ван со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. В рамках встречи Крейчикова выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету её китайской соперницы один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге Олимпиады-2024 Барбора Крейчикова сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США, 5) — Элина Свитолина (Украина). Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа, разыгрывается пять комплектов наград. Семь российских игроков принимают участие в соревнованиях.