Чемпионка Уимблдона Крейчикова вышла в третий круг Олимпиады-2024
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10-я ракетка мира Барбора Крейчикова вышла в третий круг Олимпийских игр в Париже (Франция). Во втором раунде она уверенно обыграла китаянку Синьюй Ван со счётом 6:3, 6:2.
Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
36
Синьюй Ван
С. Ван
Окончен
0 : 2
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Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Матч продолжался 1 час 24 минуты. В рамках встречи Крейчикова выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету её китайской соперницы один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
В третьем круге Олимпиады-2024 Барбора Крейчикова сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США, 5) — Элина Свитолина (Украина). Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа, разыгрывается пять комплектов наград. Семь российских игроков принимают участие в соревнованиях.
Комментарии
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