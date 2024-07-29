Ясмин Паолини во втором круге олимпийского турнира обыграла обидчицу Мирры Андреевой

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла в третий круг Олимпиады-2024 в Париже. Во втором раунде олимпийского турнира она обыграла польскую теннисистку Магду Линетт со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Паолини три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Линетт два эйса, одна двойная ошибка и единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

В 1/8 финала соревнований в Париже итальянская теннисистка встретится с победительницей матча между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и Анной Шмидловой из Словакии.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.