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Ясмин Паолини во втором круге олимпийского турнира обыграла обидчицу Мирры Андреевой

Ясмин Паолини во втором круге олимпийского турнира обыграла обидчицу Мирры Андреевой
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла в третий круг Олимпиады-2024 в Париже. Во втором раунде олимпийского турнира она обыграла польскую теннисистку Магду Линетт со счётом 6:4, 6:1.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Магда Линетт
41
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Ясмин Паолини
5
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Паолини три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Линетт два эйса, одна двойная ошибка и единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

В 1/8 финала соревнований в Париже итальянская теннисистка встретится с победительницей матча между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и Анной Шмидловой из Словакии.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Олимпиада-2024, теннис: турнирная сетка (ж)
Олимпиада-2024, теннис: календарь (ж)
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