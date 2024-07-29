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Александрова/Веснина — Мухова/Носкова: россиянки проиграли второй сет на Олимпиаде

Александрова/Веснина — Мухова/Носкова: россиянки проиграли второй сет на Олимпиаде
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29 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжается женский теннисный турнир в парном разряде. В этот день пройдут матчи первого круга соревнований. Российская пара, в состав которой входят Екатерина Александрова и Елена Веснина, в эти минуты играет с представительницами Чехии — Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Второй сет остался за Муховой и Носковой со счётом 6:7 (5:7). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн трансляции поединка между российскими и чешскими теннисистками.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Е. Александрова Е. Веснина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 0 6
2 		7 7 1 10
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова

Ранее Екатерина Александрова в первом круге олимпийского женского турнира в одиночном разряде уступила китаянке Юань Юэ и выбыла из розыгрыша этого комплекта медалей. Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина на Олимпиаде-2024 в Париже играет только в паре.

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