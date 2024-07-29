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Диана Шнайдер объяснила своё поражение во втором раунде Олимпиады

Диана Шнайдер объяснила своё поражение во втором раунде Олимпиады
Диана Шнайдер
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Российская теннисистка 24-я ракетка мира Диана Шнайдер объяснила своё поражение во втором раунде Олимпиады-2024. Единственная россиянка в женском одиночном разряде проиграла китаянке Сиюй Ван. Счёт — 3:6, 1:6.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Сиюй Ван
52
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Диана Шнайдер
24
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

— Было видно, что игра прям разваливалась, особенно в середине первого сета. Почему так случилось?
— Я изначально, мне кажется, играла плохо в сравнении с вчерашнем матчем. Ван сегодня играла хорошо, показала свой лучший уровень. Чтобы играть против таких игроков, надо быть на высоком уровне. Тогда и счёт, и игра были бы совсем другие. Но так как я играла плохо, счёт на табло оправдан», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Шнайдер удалось реализовать один брейк-пойнт и выполнить одну подачу навылет. Её соперница не выполнила ни одного эйса, но допустила четыре двойные ошибки.

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