Шнайдер: у Ван залетало сегодня из любой точки. А я сыграла плохо

Российская теннисистка 24-я ракетка мира Диана Шнайдер оценила игру китаянки Сиюй Ван в матче второго круга Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Единственная россиянка во 2-м круге женского одиночного разряда проиграла сопернице со счётом 3:6, 1:6.
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— Ты говорила Игорю Андрееву, что у соперницы сегодня всё летит.
— Да, было сложно понять, в какую точку играть. К сожалению, залетало у неё сегодня из любой точки. Сложно было прервать её момент, не было какого-то переломного момента, чтобы она посыпалась, шли ошибки подряд. Ван хорошо отыграла матч, а я сыграла плохо. Поэтому всё логично», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Шнайдер удалось реализовать один брейк-пойнт и выполнить одну подачу навылет. Её соперница не выполнила ни одного эйса, но допустила четыре двойные ошибки.
- 29 июля 2024
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