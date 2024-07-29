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Шнайдер: у Ван залетало сегодня из любой точки. А я сыграла плохо

Шнайдер: у Ван залетало сегодня из любой точки. А я сыграла плохо
Диана Шнайдер
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Российская теннисистка 24-я ракетка мира Диана Шнайдер оценила игру китаянки Сиюй Ван в матче второго круга Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Единственная россиянка во 2-м круге женского одиночного разряда проиграла сопернице со счётом 3:6, 1:6.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Сиюй Ван
52
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Диана Шнайдер
24
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

— Ты говорила Игорю Андрееву, что у соперницы сегодня всё летит.
— Да, было сложно понять, в какую точку играть. К сожалению, залетало у неё сегодня из любой точки. Сложно было прервать её момент, не было какого-то переломного момента, чтобы она посыпалась, шли ошибки подряд. Ван хорошо отыграла матч, а я сыграла плохо. Поэтому всё логично», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Шнайдер удалось реализовать один брейк-пойнт и выполнить одну подачу навылет. Её соперница не выполнила ни одного эйса, но допустила четыре двойные ошибки.

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