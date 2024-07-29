Шнайдер: на пару с Миррой не строю ожиданий. Постараемся адаптироваться и дать результат

Российская теннисистка 24-я ракетка мира Диана Шнайдер поделилась мнением относительно будущего российского дуэта в женском парном разряде. Спортсменка будет играть турнир вместе с Миррой Андреевой.

— Есть разница в поражениях на «Шлеме» и на Олимпиаде?

— Поражения одинаковые везде. Если ты дорожишь и победами, и поражениями, это одинаково больно на всех турнирах.

— Мирра тоже вчера вылетела. У вас остаётся пара, все силы туда?

— Я стараюсь не строить никаких ожиданий, для нас это первая Олимпиада. Сложно быстро адаптироваться и сразу показывать лучший результат. Будем бороться и стараться на максимум», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Шнайдер проиграла в матче второго круга одиночного разряда китаянке Сиюй Ван со счётом 3:6, 1:6.