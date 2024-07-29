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Сафиуллин — Этчеверри: россиянин разгромно начал матч второго круга Олимпиады-2024

Сафиуллин — Этчеверри: россиянин разгромно начал матч второго круга Олимпиады-2024
Роман Сафиуллин
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Российский теннисист 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин повесил «баранку» своему сопернику из Аргентины Томасу Мартину Этчеверри. Первый сет в матче второго круга Олимпиады-2024 закончился со счётом 6:0 в пользу россиянина.

Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:40 МСК
Роман Сафиуллин
66
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
0 		6 1
         
Томас Мартин Этчеверри
36
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

На данный момент Роман Сафиуллин реализовал три брейк-пойнта из трёх возможных и выполнил две подачи навылет. Его соперник успел допустить одну двойную ошибку.

Теннисисты встречались друг с другом на турнирах АТР один раз. В 2022 году на хардовом турнире в Тель-Авиве (Израиль) победу одержал Роман в двух сетах (6:1, 6:4). Напомним, в первом круге Сафиуллин обыграл чилийца Алехандро Табило. Этчеверри, в свою очередь, на старте турнира одержал победу над бразильцем Тьяго Уайлдом.

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