Сафиуллин — Этчеверри: россиянин разгромно начал матч второго круга Олимпиады-2024

Российский теннисист 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин повесил «баранку» своему сопернику из Аргентины Томасу Мартину Этчеверри. Первый сет в матче второго круга Олимпиады-2024 закончился со счётом 6:0 в пользу россиянина.

На данный момент Роман Сафиуллин реализовал три брейк-пойнта из трёх возможных и выполнил две подачи навылет. Его соперник успел допустить одну двойную ошибку.

Теннисисты встречались друг с другом на турнирах АТР один раз. В 2022 году на хардовом турнире в Тель-Авиве (Израиль) победу одержал Роман в двух сетах (6:1, 6:4). Напомним, в первом круге Сафиуллин обыграл чилийца Алехандро Табило. Этчеверри, в свою очередь, на старте турнира одержал победу над бразильцем Тьяго Уайлдом.