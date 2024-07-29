Шнайдер: на публике стараюсь не плакать после поражений. Услышу голос мамы — расплачусь

Российская теннисистка 24-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала, как воспринимает поражения. На Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) единственная россиянка во 2-м круге женского одиночного разряда проиграла китаянке Сиюй Ван со счётом 3:6, 1:6.
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— Мирра вчера пришла к нам в слезах, а ты с улыбкой. Как удаётся сохранить такой настрой даже после поражения?
— Если я начну реветь, мы здесь надолго. Я по юниорам много плакала и на корте, и сразу после матчей. Сейчас я стараюсь уйти куда-нибудь в укромное местечко, поговорить с мамой по телефону. Как только я слышу её голос, сразу прорывает на слёзы. А так на публике пытаюсь держать достойное лицо. Сейчас я играла плохо, она — хорошо. Слезами я бы себе не помогла, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 29 июля 2024
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