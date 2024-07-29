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Новак Джокович — Рафаэль Надаль: серб с разгромом выиграл первый сет на Олимпиаде-2024

Новак Джокович — Рафаэль Надаль: серб с разгромом выиграл первый сет на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 29 июля, проходит теннисный матч второго круга Олимпийских игр 2024 года, в котором 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович встречается с представителем Испании Рафаэлем Надалем, который побеждал на ТБШ 22 раза. Первый сет остался за Джоковичем — 6:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка между двумя легендарными теннисистами.

Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:50 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
1 		4
         
Рафаэль Надаль
161
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Новак Джокович и Рафаэль Надаль проведут юбилейную 60-ю очную встречу. Это рекордное по количеству матчей противостояние в мужском теннисе за всю Открытую эру.

Сербский теннисист с минимальным преимуществом ведёт в личных встречах — 30-29. В матчах на грунте значительное преимущество у испанца — 20-8. На кортах «Ролан Гаррос» Надаль выиграл 8 матчей из 10.

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