Сафиуллин не без проблем вышел в третий круг Олимпиады, выиграв на тай-брейке

Российский теннисист 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел в третий круг Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Со счётом 6:0, 7:6 (7:1) он одолел соперника из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время Роман Сафиуллин реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных и выполнил четыре подачи навылет. Его соперник допустил две двойные ошибки.
До этого момента теннисисты встречались друг с другом на турнирах АТР один раз. В 2022 году на хардовом турнире в Тель-Авиве (Израиль) победу одержал Роман в двух сетах (6:1, 6:4). Напомним, в первом круге Сафиуллин обыграл чилийца Алехандро Табило. Этчеверри, в свою очередь, на старте турнира одержал победу над бразильцем Тьяго Уайлдом.
В следующем круге соревнований Сафиуллину предстоит сыграть с победителем матча между Таллоном Грискпором (Нидерланды) и Карлосом Алькарасом (Испания).
- 29 июля 2024
-
16:55
-
16:50
-
16:47
-
16:35
-
16:34
-
16:31
-
16:25
-
16:16
-
16:14
-
16:11
-
15:57
-
15:50
-
15:48
-
15:35
-
15:30
-
15:27
-
15:24
-
15:07
-
15:03
-
15:01
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:40
-
14:40
-
14:36
-
14:28
-
14:27
-
14:25
-
14:21
-
13:54
-
13:45
-
12:44
-
11:58
-
11:30