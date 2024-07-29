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Сафиуллин не без проблем вышел в третий круг Олимпиады, выиграв на тай-брейке

Сафиуллин не без проблем вышел в третий круг Олимпиады, выиграв на тай-брейке
Роман Сафиуллин
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Российский теннисист 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел в третий круг Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Со счётом 6:0, 7:6 (7:1) он одолел соперника из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.

Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:40 МСК
Роман Сафиуллин
66
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
0 		6 1
         
Томас Мартин Этчеверри
36
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время Роман Сафиуллин реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных и выполнил четыре подачи навылет. Его соперник допустил две двойные ошибки.

До этого момента теннисисты встречались друг с другом на турнирах АТР один раз. В 2022 году на хардовом турнире в Тель-Авиве (Израиль) победу одержал Роман в двух сетах (6:1, 6:4). Напомним, в первом круге Сафиуллин обыграл чилийца Алехандро Табило. Этчеверри, в свою очередь, на старте турнира одержал победу над бразильцем Тьяго Уайлдом.

В следующем круге соревнований Сафиуллину предстоит сыграть с победителем матча между Таллоном Грискпором (Нидерланды) и Карлосом Алькарасом (Испания).

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