Полуфиналистка Уимблдона-2024 Донна Векич вышла в 3-й круг ОИ, где может сыграть с Гауфф

Хорватская теннисистка 21-я ракетка мира Донна Векич вышла в третий круг олимпийского турнира в Париже. Сегодня, 29 июля, в матче второго раунда она в двух сетах обыграла 171-ю ракетку мира из Канады Бьянку Андрееску — 6:4, 6:1.
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Встреча продолжалась ровно 2 часа. Векич два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету канадской теннисистки шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
В 1/8 финала Олимпиады-2024 соперницей хорватской спортсменки станет победительница встречи между второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф и Марией Карле из Аргентины, занимающей 85-ю строчку в рейтинге WTA.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 29 июля 2024
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