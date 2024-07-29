БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полуфиналистка Уимблдона-2024 Донна Векич вышла в 3-й круг ОИ, где может сыграть с Гауфф

Полуфиналистка Уимблдона-2024 Донна Векич вышла в 3-й круг ОИ, где может сыграть с Гауфф
Аудио-версия:
Комментарии

Хорватская теннисистка 21-я ракетка мира Донна Векич вышла в третий круг олимпийского турнира в Париже. Сегодня, 29 июля, в матче второго раунда она в двух сетах обыграла 171-ю ракетку мира из Канады Бьянку Андрееску — 6:4, 6:1.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:15 МСК
Донна Векич
21
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Бьянка Андрееску
171
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

Встреча продолжалась ровно 2 часа. Векич два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету канадской теннисистки шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В 1/8 финала Олимпиады-2024 соперницей хорватской спортсменки станет победительница встречи между второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф и Марией Карле из Аргентины, занимающей 85-ю строчку в рейтинге WTA.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Олимпиада-2024, теннис: турнирная сетка (ж)
Олимпиада-2024, теннис: календарь (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android