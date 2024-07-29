Анжелика Кербер вышла в третий круг Олимпиады-2024, это её последний турнир в карьере
Поделиться
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» немецкая теннисистка Анжелика Кербер обыграла 57-ю ракетку мира румынку Жаклин Кристиан во втором круге Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) со счётом 6:4, 3:6, 6:4. 36-летняя Кербер проводит последний турнир в карьере. В решающем сете она отыгралась со счёта 1:3.
Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
57
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|3
|6
212
Анжелика Кербер
А. Кербер
Матч продолжался 2 часа 18 минут. В рамках встречи Кербер выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Кристиан семь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В третьем круге Олимпиады-2024 Анжелика Кербер сыграет с канадкой Лейлой Фернандес, которая занимает 25-ю строчку мирового рейтинга.
Комментарии
- 29 июля 2024
-
16:31
-
16:25
-
16:16
-
16:14
-
16:11
-
15:57
-
15:50
-
15:48
-
15:35
-
15:30
-
15:27
-
15:24
-
15:07
-
15:03
-
15:01
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:40
-
14:40
-
14:36
-
14:28
-
14:27
-
14:25
-
14:21
-
13:54
-
13:45
-
12:44
-
11:58
-
11:30
-
11:15
-
11:14
-
11:00
-
11:00
-
10:53