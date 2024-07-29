Анжелика Кербер вышла в третий круг Олимпиады-2024, это её последний турнир в карьере

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» немецкая теннисистка Анжелика Кербер обыграла 57-ю ракетку мира румынку Жаклин Кристиан во втором круге Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) со счётом 6:4, 3:6, 6:4. 36-летняя Кербер проводит последний турнир в карьере. В решающем сете она отыгралась со счёта 1:3.

Матч продолжался 2 часа 18 минут. В рамках встречи Кербер выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Кристиан семь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге Олимпиады-2024 Анжелика Кербер сыграет с канадкой Лейлой Фернандес, которая занимает 25-ю строчку мирового рейтинга.