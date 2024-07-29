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Снупп Догг и Билли Кинг посетили матч Надаля и Джоковича на Олимпиаде-2024

Победительница 39 турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг и американский рэпер Снупп Догг посетили матч второго круга мужского одиночного разряда между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем на Олимпиаде-2024. Легенда тенниса и популярный артист попали в кадр трансляции, обсуждая один из моментов матча.

Билли Джин Кинг и Снупп Догг Фото: скриншот трансляции

Первый сет одного из главных матчей Олимпиады-2024 остался за Джоковичем — 6:1.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль проводят юбилейную 60-ю очную встречу. Это рекордное по количеству матчей противостояние в мужском теннисе за всю Открытую эру.

Сербский теннисист с минимальным преимуществом ведёт в личных встречах — 30-29. В матчах на грунте значительное преимущество у испанца — 20-8. На кортах «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль выиграл 8 матчей из 10.