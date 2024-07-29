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Снупп Догг и Билли Кинг посетили матч Надаля и Джоковича на Олимпиаде-2024

Снупп Догг и Билли Кинг посетили матч Надаля и Джоковича на Олимпиаде-2024
Рафаэль Надаль и Новак Джокович
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Победительница 39 турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг и американский рэпер Снупп Догг посетили матч второго круга мужского одиночного разряда между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем на Олимпиаде-2024. Легенда тенниса и популярный артист попали в кадр трансляции, обсуждая один из моментов матча.

Билли Джин Кинг и Снупп Догг

Билли Джин Кинг и Снупп Догг

Фото: скриншот трансляции

Первый сет одного из главных матчей Олимпиады-2024 остался за Джоковичем — 6:1.

Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:50 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
1 		4
         
Рафаэль Надаль
161
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Новак Джокович и Рафаэль Надаль проводят юбилейную 60-ю очную встречу. Это рекордное по количеству матчей противостояние в мужском теннисе за всю Открытую эру.

Сербский теннисист с минимальным преимуществом ведёт в личных встречах — 30-29. В матчах на грунте значительное преимущество у испанца — 20-8. На кортах «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль выиграл 8 матчей из 10.

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