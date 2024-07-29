Все представители «Большой тройки» сыграли в матчах друг с другом юбилейное количество игр
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Сегодня, 29 июля, проходит теннисный матч второго круга Олимпийских игр 2024 года, в котором 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович встречается с представителем Испании Рафаэлем Надалем, который побеждал на ТБШ 22 раза. Это 60-я встреча соперников между собой.
Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:50 МСК
2
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
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|5
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|4
161
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Таким образом, все представители «Большой тройки» (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер) сыграли между собой юбилейное количество матчей.
Матчи представителей «Большой тройки» между собой:
- Джокович — Надаль: 60 игр.
- Джкович — Федерер: 50.
- Надаль — Федерер: 40.
Если сегодня выиграет Надаль, то счёт личных встреч между ними станет равный (30-30). В противостоянии серба с Федерером лидирует Джокович (27-23), но испанец опережает по числу побед в личных встречах швейцарца (24-16).
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