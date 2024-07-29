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Все представители «Большой тройки» сыграли в матчах друг с другом юбилейное количество игр

Все представители «Большой тройки» сыграли в матчах друг с другом юбилейное количество игр
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Сегодня, 29 июля, проходит теннисный матч второго круга Олимпийских игр 2024 года, в котором 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович встречается с представителем Испании Рафаэлем Надалем, который побеждал на ТБШ 22 раза. Это 60-я встреча соперников между собой.

Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:50 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
1 		4
         
Рафаэль Надаль
161
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Таким образом, все представители «Большой тройки» (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер) сыграли между собой юбилейное количество матчей.

Матчи представителей «Большой тройки» между собой:

  • Джокович — Надаль: 60 игр.
  • Джкович — Федерер: 50.
  • Надаль — Федерер: 40.

Если сегодня выиграет Надаль, то счёт личных встреч между ними станет равный (30-30). В противостоянии серба с Федерером лидирует Джокович (27-23), но испанец опережает по числу побед в личных встречах швейцарца (24-16).

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