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Новак Джокович уверенно обыграл Рафаэля Надаля во втором круге Олимпиады в Париже

Новак Джокович уверенно обыграл Рафаэля Надаля во втором круге Олимпиады в Париже
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович уверенно обыграл 22-кратного чемпиона ТБШ испанца Рафаэля Надаля в матче второго круга на Олимпийских играх в Париже (Франция). Джокович победил со счётом 6:1, 6:4.

Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:50 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Рафаэль Надаль
161
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Матч продолжался 1 час 44 минуты. Джокович выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Надаля одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Олимпиады-2024 Новак Джокович сыграет с победителем матча Доминик Кёпфер (Германия) — Маттео Арнальди (Италия).

Новак Джокович и Рафаэль Надаль провели юбилейную 60-ю очную встречу. Это рекорд по количеству матчей противостояния в мужском теннисе за всю Открытую эру. Сербский теннисист укрепил преимущество в счёте личных встреч — 31-29.

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