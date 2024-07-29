Новак Джокович уверенно обыграл Рафаэля Надаля во втором круге Олимпиады в Париже

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович уверенно обыграл 22-кратного чемпиона ТБШ испанца Рафаэля Надаля в матче второго круга на Олимпийских играх в Париже (Франция). Джокович победил со счётом 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. Джокович выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Надаля одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Олимпиады-2024 Новак Джокович сыграет с победителем матча Доминик Кёпфер (Германия) — Маттео Арнальди (Италия).

Новак Джокович и Рафаэль Надаль провели юбилейную 60-ю очную встречу. Это рекорд по количеству матчей противостояния в мужском теннисе за всю Открытую эру. Сербский теннисист укрепил преимущество в счёте личных встреч — 31-29.