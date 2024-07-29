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Веснина — о поражении в паре с Александровой: мы отдали всех себя, но не сложилось

Веснина — о поражении в паре с Александровой: мы отдали всех себя, но не сложилось
Елена Веснина
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Российская теннисистка олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина прокомментировала поражение в первом круге ОИ-2024 в женском парном разряде. Спортсменка выступала в тандеме с Екатериной Александровой. Российский дуэт потерпел поражение от чешских теннисисток Каролины Муховой и Линды Носковой.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Е. Александрова Е. Веснина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 0 6
2 		7 7 1 10
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова

– Елена, какие эмоции?
– Расстроилась. Хотелось выиграть, конечно. Всё было в наших руках, очень равный матч. Соперницы боролись, можно сказать, перевернули ход игры. Нам не хватило буквально одного-двух удачно сыгранных мячей. Не сложилось, бывает такое. Тай-брейк проиграли, потом супер-тай-брейк. Говорят, что тай-брейки – это лотерея. У нас в неё выиграть не получилось.

– Сыграться успели?
– Мы вышли, и как будто бы раньше уже играли вместе, хотя у нас всего одна тренировка была. Мы, конечно, здесь не самый сыгранный дуэт, но отдали всех себя, постарались побороться, но не сложилось, — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее Веснина заявила, что проводит последний сезон в карьере.

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