Веснина — о поражении в паре с Александровой: мы отдали всех себя, но не сложилось

Российская теннисистка олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина прокомментировала поражение в первом круге ОИ-2024 в женском парном разряде. Спортсменка выступала в тандеме с Екатериной Александровой. Российский дуэт потерпел поражение от чешских теннисисток Каролины Муховой и Линды Носковой.
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– Елена, какие эмоции?
– Расстроилась. Хотелось выиграть, конечно. Всё было в наших руках, очень равный матч. Соперницы боролись, можно сказать, перевернули ход игры. Нам не хватило буквально одного-двух удачно сыгранных мячей. Не сложилось, бывает такое. Тай-брейк проиграли, потом супер-тай-брейк. Говорят, что тай-брейки – это лотерея. У нас в неё выиграть не получилось.
– Сыграться успели?
– Мы вышли, и как будто бы раньше уже играли вместе, хотя у нас всего одна тренировка была. Мы, конечно, здесь не самый сыгранный дуэт, но отдали всех себя, постарались побороться, но не сложилось, — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее Веснина заявила, что проводит последний сезон в карьере.
- 29 июля 2024
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