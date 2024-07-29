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Веснина: очень сложно достать билеты на Олимпиаду, непонятная система

Веснина: очень сложно достать билеты на Олимпиаду, непонятная система
Елена Веснина
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Российская теннисистка участница пяти Олимпийских игр Елена Веснина рассказала о сложностях с приобретением билетов на соревнования Олимпиады 2024 года в Париже.

– Что дальше будете делать в Париже? Останетесь? Пойдёте на какие-то соревнования по другим видам спорта?
– Нам билетов ни на какие другие соревнования не дают. И вообще их как-то очень сложно достать, непонятная система. Думаю, что побудем здесь один день и поедем готовиться к следующим турнирам, — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее Елена Веснина заявила, что проводит последний сезон в карьере. Сегодня, 29 июля, спортсменка вместе с Екатериной Александровой проиграла на старте Олимпиады-2024 в парном разряде.

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