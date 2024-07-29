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Хольгер Руне сообщил о прекращении сотрудничества с Патриком Муратоглу

Хольгер Руне сообщил о прекращении сотрудничества с Патриком Муратоглу
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17-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал о прекращении сотрудничества с тренером Патриком Муратоглу.

«Мы поговорили с Патриком и решили расстаться. Он всегда будет для меня отличным другом, но пока мне лучше продолжить работать под руководством Кеннета Карлсена, который будет присутствовать на всех моих тренировках и турнирах. Ничего не меняется в моём отношении к академии Муратоглу, которая всегда мне очень помогала. Жду не дождусь, когда снова выйду на корт», — сообщил датчанин в аккаунте в социальной сети.

Ранее Муратоглу тренировал Руне с октября 2022-го по август 2023 года с коротким перерывом и помог датчанину подняться на четвёртую строчку в рейтинге АТР. В октябре прошлого года Руне начал работать с Беккером, но уже в начале февраля 2024 года объявил о прекращении сотрудничества с немецким специалистом, после чего возобновил работу с французским специалистом.

Напомним, 21-летний Хольгер Руне пропускает Олимпийские игры в Париже из-за травмы запястья.

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