Веснина рассказала, что была вынуждена переехать из Олимпийской деревни в гостиницу

Российская теннисистка олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина была вынуждена покинуть Олимпийскую деревню перед соревнованиями для удобства.

– Вы жили в Олимпийской деревне или нет?

– Жили примерно неделю, но потом ближе к турниру переехали в гостиницу, чтобы было поближе. Наша гостиница находится рядом с кортами, чтобы сократить время на дорогу. А то там и автобусы опаздывали, а тут буквально 10-15 минут пешком до кортов. Ну и картонная кровать – не самая удобная, честно вам скажу (улыбается). Она неплохая, конечно. Но когда легли на кровать в гостинице, то сразу почувствовали разницу», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сегодня, 29 июля, пара Елены Весниной и Екатерины Александровой проиграла чешским теннисисткам Линде Носковой и Каролине Муховой в первом круге ОИ-2024. Счёт — 2:6, 7:6 (7:5), 10:6.

Спортсменка заявила, что проводит последний сезон в карьере.