Вторая ракетка мира Кори Гауфф проиграла всего два гейма во втором круге Олимпиады-2024

Чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала разгромную победу над аргентинкой Марией Карле (85-й номер мирового рейтинга WTA) во втором круге на Олимпийских играх в Париже (Франция). Матч закончился со счётом 6:1, 6:1 в пользу 20-летней американки.

Матч продолжался 1 час 26 минут. В рамках встречи Гауфф не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы из Аргентины также ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге Олимпиады-2024 Гауфф сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич. Она посеяна на турнире под 13-м номером.