Вторая ракетка мира Кори Гауфф проиграла всего два гейма во втором круге Олимпиады-2024
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Чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала разгромную победу над аргентинкой Марией Карле (85-й номер мирового рейтинга WTA) во втором круге на Олимпийских играх в Париже (Франция). Матч закончился со счётом 6:1, 6:1 в пользу 20-летней американки.
Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:50 МСК
85
Мария Карле
М. Карле
Окончен
0 : 2
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2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Матч продолжался 1 час 26 минут. В рамках встречи Гауфф не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы из Аргентины также ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В третьем круге Олимпиады-2024 Гауфф сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич. Она посеяна на турнире под 13-м номером.
Комментарии
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