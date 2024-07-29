«Было душно». Веснина поделилась тем, какие проблемы испытала на Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о неудобствах, которые испытала за время пребывания на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

– Корейские спортсмены жаловались, что проблема автобусов не только в том, что они стоят в пробках, но и в том, что внутри очень душно.

– Да. Мы ездили, когда было прохладно, и то было очень душно. Окна заклеены, водитель кондиционер не включает, и если набивается больше чем 20 человек, то дышать практически нечем.

– А кормили-то в деревне хорошо?

– Да как и всегда на Олимпиадах. Много всего, но и людей тоже много. Если приходить в прайм-тайм, то может ничего и не быть, кроме очереди. Ну, сыр есть французский, хлеб, — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее Елена Веснина заявила, что проводит последний сезон в карьере. Сегодня, 29 июля, спортсменка вместе с Екатериной Александровой проиграла на старте Олимпиады-2024 в парном разряде.