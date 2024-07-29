Веснина — о церемонии открытия Олимпиады: я проснулась, когда выступала Селин Дион

Российская теннисистка олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина рассказала об отношении к церемонии открытия Олимпиады-2024. Спортсменку проснулась во время номера Селин Дион. Ранее МОК принёс извинения за наличие спорных моментов в церемонии.

– Смотрели церемонию открытия?

– Клочками смотрели, потому что уже было поздно. Единственное, я проснулась, когда в конце выступала Селин Дион на Эйфелевой башне, это было очень красиво. Но была и пара спорных моментов в открытии. То, что спортсмены ехали на кораблях по Сене – это была интересная идея, постарались выделиться, отличиться. Единственное – не повезло очень с погодой. Спортсмены, которые были на открытии, промокли до нитки. Быть там восемь часов было очень сложно, — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее Елена Веснина заявила, что проводит последний сезон в карьере. Сегодня, 29 июля, спортсменка вместе с Екатериной Александровой проиграла на старте Олимпиады-2024 в парном разряде.

