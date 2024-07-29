Эррани/Вавассори — Андреева/Медведев: текстовая трансляция матча первого круга Олимпиады

Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) состоится матч первого круга турнира в миксте. На корте Сюзанн Ленглен российский дуэт Мирры Андреевой и Даниила Медведева будет играть против итальянцев Сары Эррани и Андреа Вавассори. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка между российскими и итальянскими теннисистами.
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Отметим, что теннисисты ранее провели один матч на выставочном турнире. В социальных сетях этот дуэт уже назвали «Машей и Медведем» за внешнее сходство с популярными персонажами из мультфильма.
Ранее российский теннисист 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел в третий круг Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Со счётом 6:0, 7:6 (7:1) он одолел соперника из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.
В следующем раунде соревнований Сафиуллину предстоит сыграть с победителем матча между Таллоном Грискпором (Нидерланды) и Карлосом Алькарасом (Испания).
- 29 июля 2024
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