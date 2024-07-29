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Украинка Марта Костюк вышла в третий круг Олимпиады-2024, обыграв хозяйку соревнований

Украинка Марта Костюк вышла в третий круг Олимпиады-2024, обыграв хозяйку соревнований
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19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг Олимпийских игр — 2024. В матче второго круга она обыграла представительницу Франции 55-ю ракетку мира Клару Бюрель со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:50 МСК
Клара Бюрель
55
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2
7 7 		6
         
Марта Костюк
19
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Украинская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Бюрель одна двойная ошибка и 3 выигранных брейк-пойнта из 10 заработанных. Француженка не сделала ни одного эйса.

В 1/8 финала соревнований в Париже Костюк встретится с греческой теннисисткой восьмой ракеткой мира Марией Саккари.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада-2024, теннис: турнирная сетка (ж)
Олимпиада-2024, теннис: календарь (ж)
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