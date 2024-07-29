Украинка Марта Костюк вышла в третий круг Олимпиады-2024, обыграв хозяйку соревнований

19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг Олимпийских игр — 2024. В матче второго круга она обыграла представительницу Франции 55-ю ракетку мира Клару Бюрель со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
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Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Украинская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Бюрель одна двойная ошибка и 3 выигранных брейк-пойнта из 10 заработанных. Француженка не сделала ни одного эйса.
В 1/8 финала соревнований в Париже Костюк встретится с греческой теннисисткой восьмой ракеткой мира Марией Саккари.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 29 июля 2024
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