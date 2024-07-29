Мария Саккари во втором круге Олимпиады-2024 разгромила обидчицу Екатерины Александровой

Восьмая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в третий круг олимпийского теннисного турнира в Париже (Франция). Во втором круге она разгромила представительницу Китая Юань Юэ (40-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:1.
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Матч продолжался 1 час 5 минут. Саккари выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы два эйса, одна двойная ошибка и единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.
В 1/8 финала соревнований в Париже греческая теннисистка встретится с украинкой Мартой Костюк.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 29 июля 2024
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