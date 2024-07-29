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Мария Саккари во втором круге Олимпиады-2024 разгромила обидчицу Екатерины Александровой

Мария Саккари во втором круге Олимпиады-2024 разгромила обидчицу Екатерины Александровой
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Восьмая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла в третий круг олимпийского теннисного турнира в Париже (Франция). Во втором круге она разгромила представительницу Китая Юань Юэ (40-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:1.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 15:40 МСК
Мария Саккари
8
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Юань Юэ
40
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Матч продолжался 1 час 5 минут. Саккари выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы два эйса, одна двойная ошибка и единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

В 1/8 финала соревнований в Париже греческая теннисистка встретится с украинкой Мартой Костюк.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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