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Елена Веснина оценила уровень организации Олимпиады в Париже

Елена Веснина оценила уровень организации Олимпиады в Париже
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Российская теннисистка чемпионка Игр-2016 в парном разряде Елена Веснина оценила уровень организации на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

– Можете сравнить Париж по уровню организации с другими Олимпиадами?
– Мы играем на особенных кортах. Это «Ролан Гаррос», всё создано для лучших теннисистов, и нам грех жаловаться. Этот стадион – один из лучших, если не лучший, всё на самом высоком уровне. А по организации Олимпиады отличаются от крупных теннисных турниров в худшую сторону, поэтому нам приходится адаптироваться и привыкать к нововведениям. Но мы понимаем, что это другой турнир, поэтому подстраиваемся, — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее Елена Веснина заявила, что проводит последний сезон в карьере. Сегодня, 29 июля, спортсменка вместе с Екатериной Александровой проиграла на старте Олимпиады-2024 в парном разряде.

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