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Украинка Ястремская не смогла выйти в третий круг на Олимпийских играх в Париже

Украинка Ястремская не смогла выйти в третий круг на Олимпийских играх в Париже
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26-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти в третий круг теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче второго круга она уступила колумбийской теннисистке Марии-Камиле Осорио-Серрано. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу представительницы Колумбии.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 15:15 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
83
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Даяна Ястремская
28
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Колумбийская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных (47%). На счету Ястремской ни одного эйса, одна двойная ошибка и 7 выигранных брейк-пойнтов из 12 заработанных (58%).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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