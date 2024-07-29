Украинка Ястремская не смогла выйти в третий круг на Олимпийских играх в Париже

26-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла выйти в третий круг теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче второго круга она уступила колумбийской теннисистке Марии-Камиле Осорио-Серрано. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу представительницы Колумбии.
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Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Колумбийская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных (47%). На счету Ястремской ни одного эйса, одна двойная ошибка и 7 выигранных брейк-пойнтов из 12 заработанных (58%).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 29 июля 2024
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