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Сафиуллин: большая часть мячей летит. Чувствую, что нахожусь в зоне

Сафиуллин: большая часть мячей летит. Чувствую, что нахожусь в зоне
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66-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о своём самочувствии на Олимпиаде-2024.

— Можно сказать, что сейчас, как говорят теннисисты, находишься в зоне, когда всё летит и получается.
— Большая часть мячей летит. То, что надо попадать, попадаю, поэтому более-менее в определённой зоне нахожусь. Но, по моим ощущениям, я сейчас не в своей лучшей форме, однако такие матчи нужно брать и выигрывать, — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 29 июля, Сафиуллин со счётом 6:0, 7:6 (7:1) обыграл 36-ю ракетку мира аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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