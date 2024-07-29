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Сафиуллин: в первом сете с Этчеверри у меня всё получалось. Он ничего не успевал

Сафиуллин: в первом сете с Этчеверри у меня всё получалось. Он ничего не успевал
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66-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал выход в третий круг Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Сегодня, 29 июля, Сафиуллин со счётом 6:0, 7:6 (7:1) обыграл 36-ю ракетку мира аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

— Второй соперник Этчеверри, который очень хорошо играет на грунте. За счёт чего так хорошо играешь с грунтовыми соперниками?
— В первом всё получалось: подачи и приёмы, а соперник, по-моему, ничего не успевал делать. Во втором сете стало больше ошибок, а в первом гейме получилась борьба на своих подачах, но хорошо, что получилось вернуться в игру и брать его подачи, — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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