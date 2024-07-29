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Сафиуллин: играть при такой жаре непросто. Завтра у Медведева вообще +35 градусов, тяжело

Сафиуллин: играть при такой жаре непросто. Завтра у Медведева вообще +35 градусов, тяжело
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66-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин высказался об условиях игры на Олимпиаде-2024.

— Как играть при такой жаре?
— Играть непросто. Второй раз в Париже, проиграл «Роллан Гаррос» и играл с 21 вечера до часу ночи при +6 градусах. А сейчас +30 градусов, это большая разница. Завтра Даня будет играть, и показывает +35 градусов, ему тоже будет тяжело, — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 29 июля, Сафиуллин со счётом 6:0, 7:6 (7:1) обыграл 36-ю ракетку мира аргентинца Томаса Мартина Этчеверри. В третьем круге Олимпиады он сразится с победителем матча между Таллоном Грискпором (Нидерланды) и Карлосом Алькарасом (Испания).

Его соотечественник Даниил Медведев завтра, 29 июля, встретится с австрийским теннисистом Себастьяном Офнером.

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