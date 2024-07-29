Роман Сафиуллин высказался о потенциальной встрече с Алькарасом в 3-м круге Олимпиады-2024

66-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин высказался о потенциальной встрече с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в третьем круге Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

Сегодня, 29 июля, Алькарас (2) сразится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (28-я ракетка мира). В случае победы Карлос выйдет на Сафиуллина.

— В следующем матче возможным соперником может быть Алькарас.

— Я не знал про это, пока вы не сказали. Если будет Алькарас, то постараюсь сделать всё, что в моих силах, — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.