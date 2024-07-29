В одиночном разряде Олимпиады-2024 не осталось ни одной российской теннисистки

В сетке женского одиночного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) не осталось представительниц России ещё перед стартом третьего круга соревнований.

Теннис. Олимпийские игры — 2024, Париж. Женский одиночный разряд. Результаты россиянок:

2-й круг. Диана Шнайдер (Россия) – Сиюй Ван (Китай) – 3:6, 1:6.

1-й круг. Мирра Андреева (Россия) – Магда Линетт (Польша) – 3:6, 4:6.

1-й круг. Екатерина Александрова (Россия) – Юань Юэ (Китай) – 5:7, 7:6(7:0), 2:6.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.