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Сафиуллин: картонные кровати — нормально. Думал, что будет хуже

Сафиуллин: картонные кровати — нормально. Думал, что будет хуже
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66-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин оценил удобность кроватей в номерах на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Ранее Сафиуллин вышел в третий круг Олимпиады. Он со счётом 6:0, 7:6 (7:1) обыграл 36-ю ракетку мира аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

— Реально ли спать на картонных кроватях?
— Нормально. Не идеально и не плохо. Я думал, что будет хуже, но они не ломаются», — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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