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Новак Джокович прокомментировал уверенную победу над Рафаэлем Надалем на Олимпиаде-2024

Новак Джокович прокомментировал уверенную победу над Рафаэлем Надалем на Олимпиаде-2024
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу (6:1, 6:4) над 22-кратным победителем мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:50 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Рафаэль Надаль
161
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Я чувствую облегчение, потому что при счёте 6:1 (в первом сете) и 4:0 во втором казалось, что всё идёт по-моему, может быть, я чувствовал себя даже слишком комфортно в тот момент.

При счёте 4:1 (во второй партии) я играл слишком просто на своей подаче. Нельзя давать Надалю таких возможностей, потому что он ими воспользуется, он вернётся в игру, особенно на этом стадионе, где задействуются трибуны.

Это была очень тяжёлая встреча: решающий гейм при счёте 4:4, мы играли его уже с несвежими мячами, я сделал попытку на его подаче, после чего сам подавал новыми. Я хорошо справился с двумя последними подачами, но это был очень… очень напряжённый матч, особенно во втором сете, я очень доволен уровнем, который продемонстрировал», — сказал Джокович в интервью на корте.

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