Новак Джокович прокомментировал уверенную победу над Рафаэлем Надалем на Олимпиаде-2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу (6:1, 6:4) над 22-кратным победителем мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге Олимпиады-2024 в Париже (Франция).
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«Я чувствую облегчение, потому что при счёте 6:1 (в первом сете) и 4:0 во втором казалось, что всё идёт по-моему, может быть, я чувствовал себя даже слишком комфортно в тот момент.
При счёте 4:1 (во второй партии) я играл слишком просто на своей подаче. Нельзя давать Надалю таких возможностей, потому что он ими воспользуется, он вернётся в игру, особенно на этом стадионе, где задействуются трибуны.
Это была очень тяжёлая встреча: решающий гейм при счёте 4:4, мы играли его уже с несвежими мячами, я сделал попытку на его подаче, после чего сам подавал новыми. Я хорошо справился с двумя последними подачами, но это был очень… очень напряжённый матч, особенно во втором сете, я очень доволен уровнем, который продемонстрировал», — сказал Джокович в интервью на корте.
- 29 июля 2024
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