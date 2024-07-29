БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович высказался о том, что провёл уже 60-й матч с Рафаэлем Надалем

Новак Джокович высказался о том, что провёл уже 60-й матч с Рафаэлем Надалем
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что провёл уже 60-ю встречу с испанцем Рафаэлем Надалем в карьере.

Это произошло во втором круге Олимпиады-2024. Джокович одержал победу со счётом 6:1, 6:4. Таким образом, их счёт личных противостояний стал 31:29 в пользу серба.

«В 2006 году мы и представить себе не могли, что спустя 20 лет снова сыграем друг с другом на том же стадионе в рамках Олимпийских игр. Я думаю, мы должны по достоинству оценить этот матч в разрезе нашего соперничества, а также в принципе для нашего вида спорта.

К нашей сегодняшней встрече было приковано много внимания со всех сторон. Это хорошо для всех. К сожалению для него (Надаля), сегодня он был не в лучшей своей форме, но при этом я сделал всё возможное, чтобы он чувствовал себя некомфортно на площадке», — сказал Джокович в эфире Eurosport.

Материалы по теме
Джокович победил Надаля и вышел в 3-й круг Игр! А Сафиуллин выиграл и ждёт Алькараса. LIVE
Live
Джокович победил Надаля и вышел в 3-й круг Игр! А Сафиуллин выиграл и ждёт Алькараса. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android