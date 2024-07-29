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Каспер Рууд пробился в третий круг Олимпиады-2024, где сразится с Франсиско Серундоло

Каспер Рууд пробился в третий круг Олимпиады-2024, где сразится с Франсиско Серундоло
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в третий круг Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Соревнования проходят на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 16:35 МСК
Каспер Рууд
9
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 3
         
Андреа Вавассори
206
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори

В матче второго раунда Рууд (6) со счётом 4:6, 6:4, 6:3 обыграл 206-ю ракетку мира итальянца Андреа Вавассори. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Рууд два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Вавассори два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Рууда на Олимпиаде-2024 станет 26-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло.

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