Каспер Рууд пробился в третий круг Олимпиады-2024, где сразится с Франсиско Серундоло
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в третий круг Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Соревнования проходят на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».
Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 16:35 МСК
9
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
206
Андреа Вавассори
А. Вавассори
В матче второго раунда Рууд (6) со счётом 4:6, 6:4, 6:3 обыграл 206-ю ракетку мира итальянца Андреа Вавассори. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Рууд два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Вавассори два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Рууда на Олимпиаде-2024 станет 26-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло.
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