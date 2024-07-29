Каспер Рууд пробился в третий круг Олимпиады-2024, где сразится с Франсиско Серундоло

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в третий круг Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Соревнования проходят на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

В матче второго раунда Рууд (6) со счётом 4:6, 6:4, 6:3 обыграл 206-ю ракетку мира итальянца Андреа Вавассори. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Рууд два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Вавассори два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Рууда на Олимпиаде-2024 станет 26-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло.