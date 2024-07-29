Стефанос Циципас разгромил Даниэля Эванса во втором круге Олимпиады-2024 в Париже

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно вышел в третий круг Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В матче второго круга Циципас (8) со счётом 6:1, 6:2 разгромил 58-ю ракетку мира представителя Великобритании Даниэля Эванса.

Встреча Циципаса с Эвансом продлилась 53 минуты. В её рамках Циципас два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Эванса три эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинальный раунд Олимпиады-2024 Циципас сразится с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина, 12) — Беньямин Хассан (Ливан).