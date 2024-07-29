Стефанос Циципас разгромил Даниэля Эванса во втором круге Олимпиады-2024 в Париже
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно вышел в третий круг Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).
Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 18:05 МСК
58
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
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11
Стефанос Циципас
С. Циципас
В матче второго круга Циципас (8) со счётом 6:1, 6:2 разгромил 58-ю ракетку мира представителя Великобритании Даниэля Эванса.
Встреча Циципаса с Эвансом продлилась 53 минуты. В её рамках Циципас два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Эванса три эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинальный раунд Олимпиады-2024 Циципас сразится с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина, 12) — Беньямин Хассан (Ливан).
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