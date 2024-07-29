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Надаль: без ног, какие были у меня 20 лет назад, сложно создавать Джоковичу проблемы

Надаль: без ног, какие были у меня 20 лет назад, сложно создавать Джоковичу проблемы
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение (1:6, 4:6) от серба Новака Джоковича во втором круге Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

«Я не смог поставить его в затруднительное положение, не смог наносить достаточно качественные удары, у меня было недостаточно хорошее движение. Он почти всё время играл в удобном положении, играл очень хорошо. Практически невозможно играть с Новаком, не создавая ему проблем, без ног, какие были 20 лет назад. Мне надо играть гораздо лучше, чтобы создавать ему проблемы. Сегодня у меня это не получилось, а он играл гораздо лучше меня. Он был намного лучше от начала до самого конца. В какой-то момент я среагировал, но этого было недостаточно. Поздравляю его», — передаёт слова Надаля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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