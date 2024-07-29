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«Каждый день будете спрашивать?» Надаль раздражённо ответил на вопрос о завершении карьеры

«Каждый день будете спрашивать?» Надаль раздражённо ответил на вопрос о завершении карьеры
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражения во втором круге Олимпиады-2024 довольно раздражённо отреагировал на очередной вопрос касательно завершения его карьеры.

— Когда уходили с корта, не промелькнула мысль, что, возможно, вы в последний раз сыграли на этом корте в одиночном разряде?
— Каждый день, да? Каждый день, вы каждый день хотите, чтобы я завершил карьеру (улыбается). Спрашиваете меня об этом каждый день. Знаете, я каждый день стараюсь делать всё, что могу. Не могу жить каждый день с ощущением, что этот матч будет для меня последним. Я приехал сюда, стараюсь, как могу, играю. А когда решу закончить играть или, наоборот, продолжать играть, я вам сообщу! Я не знаю, просто стараюсь выкладываться на полную каждый божий день, получать удовольствие от того, что столько времени приносило мне удовольствие. Последние три года у меня было много травм. Если я почувствую, что недостаточно конкурентоспособен, чтобы продолжать, или если не хватает физически, я закончу и сообщу вам. Но я каждый день не думаю о том, завершать карьеру или нет.

— Это был последний матч Рафы с Новаком?
— Если я не могу сказать, был ли этот матч последним для меня, как я могу предсказать, какая будет сетка? — передаёт слова Надаля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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