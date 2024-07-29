Джокович — о Надале: тяжело быть откровенным с главным соперником в карьере

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался об отношениях с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Нет, не думаю, что как братья. Мы больше принципиальные соперники, коллеги, мы уважаем друг друга, ценим карьеры друг друга и то, чего мы оба достигли и привнесли в спорт. Тяжело быть откровенным с главными соперниками, не хочется раскрывать свою жизнь, чувства, поэтому мы так очень близко не общаемся. Не думаю, что на таком уровне можно близко общаться с кем бы то ни было. Но кто знает, когда мы оба закончим карьеру? Жизнь длинная, мы оба люди семейные, надеюсь, мы сможем с другой стороны посмотреть на наши отношения, по-новому посмотреть на всё, что мы с ним вместе пережили, на все особенные моменты», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.