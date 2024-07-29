Джокович допустил, что их матч с Надалем на ОИ-2024 может стать последним в противостоянии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что больше может не сразиться с испанцем Рафаэлем Надалем. Ранее Новак со счётом 6:1, 6:4 обыграл его во втором круге Олимпиады-2024.

«Конечно, это мог быть наш последний матч, но мы этого не знаем. Всё зависит от многих факторов – будем ли мы оба продолжать играть, будем ли участвовать в одних и тех же турнирах. Думаю, мы оба хотим участвовать в «Шлемах» и других крупнейших турнирах. Вероятно, будем тщательно выбирать турниры, где играть, не знаю, могу сказать только за себя. Я буду разборчив. Надеюсь только, что ради нашего противостояния и спорта в целом, что мы ещё хотя бы раз или даже несколько раз сыграем друг против друга на разных покрытиях, в разных частях света. Мне кажется, это только пойдёт на пользу спорта. Но я не знаю, как он себя чувствует и какие у него планы. Надеюсь, мы сможем ещё сыграть», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.