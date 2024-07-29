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Анастасия Павлюченкова одолела 20-летнюю американку Крюгер на старте турнира в Вашингтоне

Анастасия Павлюченкова одолела 20-летнюю американку Крюгер на старте турнира в Вашингтоне
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Соревнования проходят на харде.

Вашингтон (ж). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 18:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
33
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 4
         
Эшлин Крюгер
81
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

В матче первого круга Павлюченкова (7) одолела 81-ю ракетку мира 20-летнюю американку Эшлин Крюгер со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Встреча Павлюченковой с Крюгер продлилась 2 часа и 16 минут. В её рамках Анастасия три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Эшлин пять эйсов, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Следующей соперницей Павлюченковой в Вашингтоне станет победительница матча Слоан Стивенс (США) — Аманда Анисимова (США, Q).

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