Анастасия Павлюченкова одолела 20-летнюю американку Крюгер на старте турнира в Вашингтоне
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Соревнования проходят на харде.
Вашингтон (ж). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 18:10 МСК
33
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
81
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
В матче первого круга Павлюченкова (7) одолела 81-ю ракетку мира 20-летнюю американку Эшлин Крюгер со счётом 6:3, 4:6, 6:4.
Встреча Павлюченковой с Крюгер продлилась 2 часа и 16 минут. В её рамках Анастасия три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Эшлин пять эйсов, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
Следующей соперницей Павлюченковой в Вашингтоне станет победительница матча Слоан Стивенс (США) — Аманда Анисимова (США, Q).
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