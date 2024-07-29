Эррани/Вавассори — Андреева/Медведев: прямая трансляция матча первого круга Олимпиады

В эти минуты на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) начинается матч первого круга турнира в миксте, в котором российский дуэт Мирры Андреевой и Даниила Медведева играет против итальянцев Сары Эррани и Андреа Вавассори.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Отметим, что теннисисты ранее провели один матч на выставочном турнире. Соответственно, это первый официальный матч российского дуэта.

В социальных сетях его уже назвали «Машей и Медведем» за внешнее сходство с популярными персонажами из мультфильма.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка между Медведевым/Андреевой и итальянскими теннисистами.