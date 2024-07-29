Эррани/Вавассори — Андреева/Медведев: прямая трансляция матча первого круга Олимпиады
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В эти минуты на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) начинается матч первого круга турнира в миксте, в котором российский дуэт Мирры Андреевой и Даниила Медведева играет против итальянцев Сары Эррани и Андреа Вавассори.
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Олимпиада — микст. 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 20:55 МСК
Сара Эррани
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
1-й сет
0 : 0
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Мирра Андреева
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев
Отметим, что теннисисты ранее провели один матч на выставочном турнире. Соответственно, это первый официальный матч российского дуэта.
В социальных сетях его уже назвали «Машей и Медведем» за внешнее сходство с популярными персонажами из мультфильма.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка между Медведевым/Андреевой и итальянскими теннисистами.
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